الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال  الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 34 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 نساء، وأسير محرر.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة، 14 مواطنًا بينهم الأسير المحرر وديع عباس أبو جمعة، ومن القدس المحتلة 6 مواطنين، ومن الخليل 4 مواطنين، ومن طولكرم طالب جامعي ومواطنة تدعى مها ناصر، وابنة شقيقها الفتاة سنة الله إياد ناصر، للضغط على شقيقها إياد، لتسليم نفسه.

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ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته، بينما في طوباس وبيت لحم، اعتقلت 4 مواطنين، ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال امرأة من حى العرب.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر بلغت أكثر من (4575)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

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والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت في وقت مبكر اليوم الإثنين، عمليات اقتحام في مناطق عدة من الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مع مقاومين، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، منهم طفلان.

اقتحام المسجد الأقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين صباحا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وحسب "وفا" فإن الاقتحام جاء من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط تشديد الإجراءات العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

الاحتلال 34 فلسطينيا الضفة الغربية اعتقالات أسير محرر 3 نساء

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