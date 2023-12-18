"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبى لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.