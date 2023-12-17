"الصحة الفلسطينية" تطالب بتحقيق دولى فى القصف على مستشفى كمال عدوان

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتحقيق دولي في القصف والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بغزة، وألقت جثامين الشهداء في حفرة كبيرة باستخدام جرافاتها.

كما كشفت الصحة الفلسطينية عن أن جرافات الاحتلال دهست نازحين وجرحى في ساحة مستشفى كمال عدوان، وكثير منهم استشهدوا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 18 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.