ضبط 30 كيلو لانشون وملوحة فاسدة فى حملة بالوادى الجديد (صور)

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، برئاسة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، صباح اليوم، عن تنفيذ حملة تفتيش على محلات الخضروات والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية بمركز الخارجة، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب، ضمن حملة 100 يوم صحة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ حملات مكثفة على محلات بيع وتداول الأغذية بمركز الخارجة.



وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات منها ضبط كميات كبيرة من ١٤.٥ كم لانشون منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، ١١.٥ كجم ملوحة غير مدون عليها أي بيانات، ٤ كجم دجاج مجمد متغيرين فى الخواص الطبيعية، و٤ أكياس دجاج دبابيس منتهي الصلاحية.



وحررت محاضر للمخالفين، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب، ويهيب المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات بمحلات بيع وتداول الأغذية حفاظًا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين، وحفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.



