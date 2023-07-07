حملة تفتيشية بأسواق ومحال الوادى الجديد (صور)

شنت الأجهزة المعنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمخابز والمطاعم لتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتوفير الخدمات للمواطنين بالأسعار المناسبة التي توفر حياة معيشية سليمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحملة ستعمل في الفترتين الصباحية والمسائية، تأكيدًا على دورها في ضبط الأسعار والتأكد من المعروض بالأسواق.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.