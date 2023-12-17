الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشاري جهاز هضمي: إطلاق منصة تحتفظ بأشعة المرضى خطوة جيدة تحسن من حياة المرضى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور محمد عاصم، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن إطلاق منصة تحتفظ بأشعة المرضى في مصر، خطوة جيدة تساهم في تحسين حياة المرضى.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المنصة توفر على المواطنين حمل الكثير من الأشاعات وإتلافها، مضيفًا أنها تسرع عملية التشخيص للمرض.

ونوه استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن المنصة الجديدة سيستفاد منها المرضى في المناطق البعيدة والقري، وذلك من خلال الإحتفاظ بكل التحاليل والإشاعات التي أجراءها المرضى طول حياتهم.

استشاري الجهاز الهضمي والكبد المرضى الدكتور محمد عاصم اكسترا نيوز منصة مصر

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