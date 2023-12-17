أستاذ تمويل لـ"إكسترا نيوز": رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص "قرار إنساني"

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارًا من الأول من يناير، خطوة جيدة ستعود بالنفع على كل العاملين.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القرار دليل المساندة الاجتماعية التي نوه لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعود بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال.

وأضاف أن هذا القرار سياسهم في تحسين معنويات العاملين، والذين كانوا بيعانوا من ارتفاع في الأسعار في ظل السنوات الماضية.

وعن المعاشات، أشار إلى أن زيادة المعاشات يساهم في رفع الحياة العامة لأصحاب المعاشات، لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية.