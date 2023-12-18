سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى مصر

مع بداية التعاملات الصباحية يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب بمصر استقرارًا خلال الفترة الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، وذلك بالتزامن مع نهاية الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب في يومي السبت والأحد.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الإثنين 18- 12- 2023.

وكان سعر الذهب بمصر، سجل اليوم الإثنين 18 ديسمبر وجود هبوط بنحو مبلغ 10 جنيهات كمتوسط لكافة الأعيرة في بداية التعاملات.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

جاء سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر كالآتي:

تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3291 جنيهًا للبيع، و3280 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر عيار 21 نحو 2880 جنيهًا للبيع، و2870 جنيهًا للشراء.

سجل اليوم الإثنين 18 ديسمبر سعر الذهب عيار 18 حوالي 2468 جنيهًا للبيع، و2460 جنيهًا للشراء.

وصل اليوم الإثنين 18 ديسمبر سعر الذهب عيار 14 إلى 1920 جنيهًا للبيع، 1913 جنيهًا للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين؟

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين عند مبلغ 23040 جنيهًا عند البيع، وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة والدمغة والمصنعية، بهبوط قدره 80 جنيهًا.

بينما بلغ سعر عند الشراء من المستهلك حوالي 22960 جنيهًا.

الذهب بختام تداولات الأسبوع الماضي

اختتم الذهب العالمي في تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع عقب أن شهد وجود تذبذب كبير خلال تداولاته؛ وذلك بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قام بتغيير سياسته النقدية؛ وتسبب بدعم كبير للذهب لتعود تداولاته وستستقر فوق المستوى مبلغ 2000 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري في الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند مبلغ 2047 دولارًا للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولارًا للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استطاع الذهب الارتفاع بمقدار 74 دولارًا في يومين عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي ولكن اليوم الأخير من الأسبوع شهد تراجعًا جديدًا في أسعار الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح لينخفض بنسبة 0.8%، ويفقد 17 دولارًا ولكنه أنهى تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.