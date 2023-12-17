الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب btc اليوم الأحد

الذهب
الذهب

سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر تراجع مقارنة بالأسعار التي سجلها في بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر بنحو 10 جنيهات ليتراجع من سعر 2890 إلى سعر 2880 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب btc اليوم في مصر. 

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24  : بيع 3،280  جنيه، وللشراء 3،291 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 22  : بيع 3،007 جنيه، وللشراء 3،017 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: بيع 2،870 جنيه، وللشراء 2،880 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2،460 جنيه، وللشراء 2،469 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 14: بيع 1،913 جنيه، وللشراء 1،920 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصرعيار 12: بيع 1،640 جنيه، وللشراء 1،646 جنيه.

الاونصة: بيع 102،008 جنيه، وللشراء 102،363 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 22،960 جنيه، وللشراء 23،040 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،280،000 شراء 3،291،429 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وسعر سبيكة btc والجنيه الذهب

لحظة بلحظة.. سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر وسعر الأونصة

سعر الذهب btc اليوم في مصر

جنيه بى تى سي btc ذهب عيار21: 25000 جنيه.

نصف جنيه ذهب btc بى تى سى عيار 21: 12480 جنيه. 

ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc: 6275 جنيه. 

جنية اسلامى من  btc  بي تي سي "ما شاء الله": 24965 جنيه. 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 410960 جنيه. 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC: 110665 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 50 جرام: 177705 جنيه.

سبيكة بى تى سي 100جرام: 355030 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام: 35810 جنيه.

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بعد تخطيه 3000 جنيه.. توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 الجنية الذهب

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سعر جرام الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب btc اليوم الأحد

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