القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة

قال العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد: قامت قوات الدعم السريع باستهداف قرى أبو قوته وشرق الجزيرة، كما حاولوا استهداف مدينة مدني وهي مناطق ليس بها أي أهداف عسكرية مما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني.

وأضاف عبدالله في التقرير اليومي حول تطورات الأوضاع، أنه في الوقت الذي ترفع فيه قوات الدعم السريع شعارات كاذبة تتضمن الديمقراطية ومحاربة دولة ٥٦ وغيرها من شعارات تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلا وترويعا ونهبا للممتلكات الخاصة والعامة.

وأوضح الناطق بإسم القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع ضمت بين صفوفها وجندت جميع أصناف المجرمين والمرتزقة الذين أطلقت لهم العنان لممارسة السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت القوات المسلحة السودانية استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة، داعية الشعب السوداني لعدم مغادرة منازلهم وعدم الإلتفات للشائعات والأقلام المأجورة التي تدعو لتثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس.

وشددت القوات المسلحة السودانية علي أن قوات الدعم السريع تقوم بمهاجمة القرى التي ليس بها أهداف عسكرية لنهب ممتلكات مواطنيها.

القوات المسلحة السودانية: الأوضاع في ود مدني مستقرة

كما طمأنت القوات المسلحة المواطنين في السودان بأن الأوضاع في مدينة ود مدني مستقرة وستبذل القوات المسلحة والشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة والمتطوعين والمستنفرين الغالي والنفيس وستتضافر جهودهم في أداء الواجب الوطني المقدس لإستدامة هذا الاستقرار والحفاظ عليه تسندها جهود المخلصين من أبناء البلد من جميع فئات الشعب السوداني حتى القضاء على آخر متمرد وخائن وعميل.

وتابع عبدالله "ندعو شعبنا لليقظة وتفويت الفرصة على المتعاونين مع المتمردين من اللصوص والعملاء والأقلام المأجورة التي تنشط لتثبيط الهمم وبث الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي من شأنها ترويع المواطنين ليتركوا منازلهم وممتلكاتهم فريسة سهلة للمتمردين وأعوانهم معتادي الإجرام".

وجددت القوات المسلحة السودانية تأكيدها على استقرار الأوضاع وتصدي قواتها للمتمردين واستمرارها في ضربهم وإيقاع الخسائر بهم بكل الوسائل المشروعة لحين تخليص البلاد منهم وتحقيق النصر.