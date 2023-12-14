الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يجرى اتصالًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى حول السودان وغزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تطورات الأوضاع في السودان، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقى الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان.

من جانبه، استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقى للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية، وعلى رأسها المشاورات الموسعة للمكون المدني السوداني التي عقدت في نوفمبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى أطلع رئيس المفوضية على الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لاعتماد قرار يعزز من القدرة على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما في ضوء الأوضاع الإنسانية المتأزمة، وبهدف التغلب على المعوقات المرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف السفير أبوزيد أن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة القمة الإفريقية القادمة، وآليات عمل الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، وتعزيز التعاون بين مصر والمفوضية بشكل عام. 

وقد أعرب شكري عن استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بما يمكنهما من القيام بمسئولياتها تجاه القارة، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

الاتحاد الافريقى غزة السودان سامح شكري ​مصر​

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