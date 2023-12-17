مسئول اليونيسيف: لا مكان بغزة آمن.. ومليون طفل أجبروا على ترك منازلهم

قال سليم عويس، مسئول اليونيسيف بشمال إفريقيا، إن وضع الأطفال في غزة كل يوم يكون أسوأ، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان بغزة آمن على الأطفال ولا الكبار.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآلاف من الأطفال قتلوا والآلاف أصيبوا وهناك من هم تحت الأنقاض، والمشكلة في العنف الشديد في قطاع غزة.

يوجد مخاطر حول حياة الأطفال بسبب الجوع

وأكد أن الناجين من العنف توجد مخاطرة بحياتهم من ناحية الجوع لأن الوضع صعب جدًا في ظل غياب المساعدات الغذائية ونتحدث عن مليون طفل أجبروا على ترك منازلهم.