الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليونيسيف: الوضع بغزة مأساوى والدمار فى كل مكان

غزة
غزة

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، إن الوضع في غزة  مأساوي وهناك دمار في كل مكان ومئات الآلاف لا يعرفون أين يتجهون وسط عدم وجود غذاء ومياه والقصف مكثف ومستمر من كل أنحاء السماء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يخبر العالم بشيء واحد وهو أن دمار غزة وقتل الكثير من الأطفال لا يمكن أن يحل السلام بالمنطقة.

لا بد من وقف القصف على غزة

وأكد أنه لا بد أن يكون هناك تعاطف مع الأطفال بغزة ووقف القصف، وعلينا أن نتفهم أن هؤلاء ليس لهم ملاذ آمن ولا طعام ولا غذاء ولا مياه ولا يوجد من يوفرها.

المتحدث باسم منظمة اليونيسيف غزة مأساوي دمار غذاء ومياه وقف القصف ي دفعون للسير

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