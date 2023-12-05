خبير بالمركز المصرى للفكر: الغرب ينحاز لإسرائيل وينافق غزة سياسيًا (فيديو)

انتقد الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الموقف الغربي من الحرب على غزة، معتبرًا إياه نفاقًا سياسيًا وانحيازًا واضحًا للجانب الإسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني.

‎وأوضح عسيلة، في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الدول الغربية تتبع ازدواجية في المعايير، وتخضع لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم إسرائيل بلا شروط، وتعتبرها كطفل رضيع يحتاج إلى الأمن والرعاية، بسبب المصالح المشتركة بينهما.

‎وأشار الخبير إلى أن إسرائيل تستغل وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام، وتقليل خسائرها في الحرب على غزة، مقارنة بما فعلت في بداية الحرب، عندما زادت من أرقام القتلى لتبرر العنف والهستيريا والرد المبالغ فيه.