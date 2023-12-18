الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية يكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري، اليوم بمصر، ثباتًا ملحوظًا، بعدد كبير من البنوك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري

وتنشر «الدستور»، في هذا التقرير سعر صرف الريال أمام سعر الجنيه في البنوك المصرية، طبق أخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها.

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

ضبط شخص متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي
كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي الريال السعودي اليوم الريال الجنيه المصري

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

تجديد حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة على المواطنين بالقاهرة

الأكثر قراءة

رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ورئيس مصر القادم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس