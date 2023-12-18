سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية يكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري، اليوم بمصر، ثباتًا ملحوظًا، بعدد كبير من البنوك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري

وتنشر «الدستور»، في هذا التقرير سعر صرف الريال أمام سعر الجنيه في البنوك المصرية، طبق أخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها.

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 ديسمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.