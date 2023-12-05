الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية

متهم
متهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جـرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق «تليجرام» يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بحوزته هاتف محمول ووحدة حاسب آلي و2 بطاقة دفع إلكترونى ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة، وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال مركز شرطة بنها القليوبية

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