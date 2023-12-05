الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابتى سرقة المساكن وأبواب المقابر بالغربية والشرقية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميلين سيئى النية - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول طنطا) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب  22 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطلين) حال قيامهما بسرقة عدد 17 بوابة حديدية خاصة بمقابر إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. بحوزتهما سلاح أبيض- "سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز.. كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل خردة – مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة العناصر الإجرامية قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره

مواد متعلقة

القبض على متهم بغسل الأموال بالمطرية والنصب على المواطنين

ضبط 559 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الداخلية: فتح الطرق المغلقة أمام قائدى السيارات بعد زوال الشبورة المائية

ضُبط وبحوزته 24 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجر العملة بالشروق

"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

بعد "فيديو المطبخ".. كروان مشاكل "بيكلم نفسه" قبل العرض على النيابة

المغرب يستضيف المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب

الداخلية تضبط 3 أشخاص محكوم عليهم بـ 112 سنة حبسا فى البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

تضامنًا مع غزة.. انطلاق حملة التحالف الوطنى للتبرع بالدم فى الإسكندرية (فيديو)

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة