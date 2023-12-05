سقوط عصابتى سرقة المساكن وأبواب المقابر بالغربية والشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميلين سيئى النية - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول طنطا) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 22 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطلين) حال قيامهما بسرقة عدد 17 بوابة حديدية خاصة بمقابر إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. بحوزتهما سلاح أبيض- "سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز.. كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل خردة – مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.