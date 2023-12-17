بدء فعاليات مناقشة رواية "باب الوادى" للجزائرى أحمد طيباوى (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "باب الوادي" الصادرة عن دار الشروق للروائي الجزائري أحمد طيباوي، والحاصلة على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"وجد كمال الباب مواربًا ففتحه، وكان الآخر بانتظاره.. وللحظات، وقف مرتبكًا أمامه. لم يكن النور كافيًا ليتبيَّن هيئته جيدًا، فجعل يمعن النظر فيه ويتفحص وجهه، وكاد يمدُّ يده ليلمسه ويتأكد من أنه حقيقي لكنَّ صوتًا من داخله أخبره بأنَّه هو بدا له عفيًّا برغم عمره الطويل، أحبَّ ذلك، لو وجده شيخًا ضعيفًا لكان انتقامه منه سيكون غير أخلاقي. نسي ذلك في أثناء وقوفه، وراح يحثُّ عاطفته أن تخرج؛ كلمات ودموعًا وصراخًا وغضبًا، أو أي سلوك آخر، إلا أن يبقى جامدًا ينظر إليه.. الشيخ الواقف مثله ساكنًا لا يتحرك هو والده، والتيار الذي يمرُّ منه إليه قويٌّ مع أنَّه لا يدرك طبيعته"- سر كبير أخبرته به أمه وهي على سرير الموت، ليبدأ كمال رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام بين الجزائر وفرنسا، يحاول كمال تقصي جذوره البعيدة من خلال لقائه مع صديق قديم لوالده، لكنه يجد نفسه أمام تساؤلات تكشف عن كثير من الأسرار.

