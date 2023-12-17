أحمد الصباغ لـ"إكسترا نيوز": الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من طلبة الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد الصباغ، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، إن مصر ارتفع تصنيفها العالمي في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أنها تتجه بقوة في هذا النوع من التعليم العالي.

وأضاف القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات التكنولوجية باتت تسد فجوة تحتاجها الدولة للتنمية وإكمال مسيرة التقدم.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية قادرة على سد احتياجات سوق العمل في كل المجالات، مضيفًا أن الكثير من الصناعات باتت تتقدم بواسطة التكنولوجيا.

ونوه الصباغ بأن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من طلبة الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه الكليات تعتمد على 60% من الدراسة بشكل عملي سواء كان في مصنع أو مؤسسة صناعية.