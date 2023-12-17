"الجلالة الأهلية": جهود كبيرة لإتاحة مسارات متنوعة من التعليم الجامعي

أفادت قناة اكسترا نيوز أن عدد الجامعات في مصر ارتفع لـ 98 جامعة تقدم خدماتها لـ3.3 مليون طالب، بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إن هناك جهود كبيرة للدولة لإتاحة مسارات متنوعة من التعليم الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن إنتشار الجامعات بهذا الشكل يساهم في خدمة احتياجات سوق العمل، مشيرًا أن التنافسية زادت بين الطلاب.

وأشار الشناوي إلى أن الطالب من أول يوم لابد من تجهيزة لسوق العمل، مضيفًا أن من خلال الدورات والكورسات التي تقدمها الجامعات تساهم في تنمية الشخصية لدى الطلاب.