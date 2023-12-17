الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

شقيقة نيرة أشرف
شقيقة نيرة أشرف

حادثة جديدة هزت مواقع التواصل الاجتماعي أعادت قضية نيرة أشرف للأذهان، بعدما تعرضت شقيقة نيرة أشرف للتهديد والتي تدعى شروق أشرف، حيث أرسل أحد الشباب رسالة لوالدها يقول بها "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو أتجوزت حد تاني وديني لأذبحها" ثم عاد وأرسل نفس الرسالة إلى شروق على "فيس بوك".

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على الفور توجهت شروق ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم ، وخلال 24 ساعة فقط تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وقد كان المتهم قال لـ"شروق" إنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، لكن بعد ضبته اتضح أنه طالب في إحدى المعاهد وأنه من سكان حي السيدة زينب .

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