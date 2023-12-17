الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح: "عجبتنى قلت ابعت لها ونتعرّف"

شقيقة نيرة أشرف
شقيقة نيرة أشرف

اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بتهديد شروق، شقيقة نيرة أشرف بالذبح عقب القبض عليه إثر بلاغ تقدمت بها الأسرة للحفاظ على حياة ابنتهم من الموت على يد "شاب متهوّر"، بعد ذبح شقيقتها نيرة على يد زميلها في الجامعة محمد عادل، منذ قرابة عام على أبواب جامعة المنصورة.

المتهم الذي مثل أمام جهات التحقيق، قال إنه متابع جيد لفيديوهات شروق شقيقة نيرة أشرف على تيك توك وأنه معجب، وكان يريد أن يتعرف عليها ولا تربطه بها أي علاقة عاطفية أو حتى علاقة سطحية.

وأوضح المتهم أن لديه هواية التودد إلى الفتيات من خلال مواقع التواصل وأقرّ أيضًا بتوجيه التهديدات وفقًا لما قام بإرساله من رسائل على هاتفي محمول خاصين بها وبوالدها.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل – مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج منه. 

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

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