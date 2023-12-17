الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. تفاصيل القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح

متهم
متهم

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتهديد شروق، شقيقة نيرة أشرف التي قتلت على أبواب جامعة المنصورة في وقت سابق.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من فتاة تدعى (شروق) شقيقة نيرة أشرف مقدمة محتوى على مواقع التواصل، مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائط التواصل وذلك حال رفضها الزواج منه.  

txt

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

txt

"ودينى لأدبحها".. ضبط المتهم بتهديد شقيقة "نيرة أشرف"

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل– مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول).

بمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شروق شقيقة نيرة أشرف ضبط المتهم بتهديد شروق أشرف تهديد شقيقة نيرة اشرف تهديد شروق أشرف اعرتفات المتهم بتهديد شروق أشرف

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

اعرف.. مخاطر انسداد وتصلب الشرايين

عاجل.. تفاصيل القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح

ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

شقيقة نيرة أشرف "تعود برواية جديدة".. وأقاربها: غاوية شهرة وترند

سرايا القدس تنفذ عملية مشتركة مع "القسام" وسط القطاع.. والاحتلال يكشف أحد أنفاق حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس