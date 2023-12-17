"ودينى لأدبحها".. ضبط المتهم بتهديد شقيقة "نيرة أشرف"

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديد "شروق أشرف" شقيقة الراحلة «نيرة أشرف»، خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته.

وتبيَّن من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بعث رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، أخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته "شروق"، وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها "نيّرة"، ثم عاد وبعث رسالة إلى شروق عبر صفحتها على "فيسبوك".

نتائج التحريات

وتبيَّن من التحريات أن المتهم بعث رسالة إلى "شروق" أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وأنه لن يترك أحد يتزوج منها وإذا رفضت الزواج منه سينهي حياتها مثل شقيقتها "نيّرة"، وأجرت "شروق" ووالدها، محضرًا في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهم.

وقالت "شروق أشرف" إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي، كما تبيَّن أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها وجهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة عدم الرفض سيكون مصيرها من مصير شقيقتها "نيّرة".

تهديد شقيقة "نيّرة أشرف"

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها، وتبيَّن أن السيدة تُدعى "شروق أشرف"، وهي شقيقة "نيرة أشرف"، طالبة جامعة المنصورة التي قُتِلَت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة.

وقالت شروق في المحضر إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما تجاهلوا الرسائل، عاود الشاب إرسال رسائل تهديد بالقتل، وجاء في نصها: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تاني وديني لأدبحها".

وحررت الأجهزة الأمنية، محضرًا بالواقعة، وأجرت التحريات اللازمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية الشاب وإرسال عدة مأموريات لإلقاء القبض عليه.