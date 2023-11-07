الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

والدة محمد عادل تتهم أشقاء نيرة أشرف بالسب والقذف

والدة محمد عادل المتهم
والدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة

عادت قضية  نيرة أشرف إلى الوجهة مرة أخرى، وذلك بعدما قامت والدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة برفع دعوى قضائية أمام محكمة المحلة تتهم فيها أسرة نيرة بالسب والقذف.

تفاصيل القضية ترجع لقيام أسرة محمد عادل برفع دعوى قضائية تختصم أسرة المجني عليها بالسب والقذف، وحملت رقم 12419 لسنة 2023 جنح ثان المحلة الكبرى.

وجاء في الدعوى أن والدة محمد عادل اتهمت كلا من هدير وشروق أشرف شقيقتي الراحلة، في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام على المتهم محمد عادل إسماعيل، بأنهما نشرتا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقررتا فيه سب وقذف والتشهير ضد نجلها المتوفي على الرغم من تنفيذ حكم الإعدام.

وتضمنت الدعوى أن المشكو في حقهما أشقاء نيرة أشرف قالوا بعض الألفاظ التي تصف المتهم محمد عادل بأنه «ابن حرام وزنا» ما يحقق رکن العلانية لجريمة السب والقذف.

قضية نيرة أشرف الرأي العام المتهم حكم الاعدام دعوى قضائية السب والقذف

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