محمد إبراهيم: العاصمة الإدارية هى الأيقونة الحقيقية للمفهوم العمرانى الجديد (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد إبراهيم، مؤلف كتاب "عاصمة الخلود"، إنه أثناء عمله كصحفي كانت هناك مقولة تثير غضبه دائمًا، حين يعلن وزير أو مسئول عن أمر ما، ويقول:"وفقًا للمعايير الأوروبية"، ما جعله يسأل في إحدى المرات: "لحد إمتى هنقول كده؟.. هو إحنا معندناش معايير خاصة بينا؟"

أكد إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا السيد، عبر برنامج "يحكى أن"، المُذاع على القناة الأولى، أن مصر الآن لديها معايير خاصة بها يحُتذى بها عالميًا، كما سجلنا العديد من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى، بشأن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة.

واستكمل:"الأيقونة الحقيقية للمفهوم العمراني الجديد في مصر، هى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي جعلتني أسجل كواليسها في كتاب "عاصمة الخلود"، كما أن السبب الذي جعلني أضع فكرة المخطط الاستراتيجي القومي في الكتاب هو أنه كانت هناك مستهدفات لعام 2030 واستطعنا الانتهاء من تنفيذها في عامي 2020 و2021".