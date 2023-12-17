الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد إبراهيم يكشف كواليس تأريخه لكتاب "عاصمة الخلود" (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد إبراهيم

كشف الكاتب الصحفي محمد إبراهيم كواليس تأريخه كتاب "عاصمة الخلود"، موضحًا أنه بطبيعة عمله كصحفي متخصص في تغطية ملف وزارة الإسكان منذ سنوات عدة، وخاصة منذ عام 2015 حتى عام 2021، والتي عاش فيها مراحل تنفيذ حلم "العاصمة الإدارية الجديدة"، قرر أن يؤرخ هذه الحكايات في كتابه الجديد.

أضاف إبراهيم، في لقاء مع الإعلامية رانيا السيد عبر برنامج "يحكى أن"، المُذاع على القناة الأولى، أن هذا الكتاب يعد أول عمل أدبي يوثق مراحل  إنشاء عاصمة إدارية لمصر، منذ بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، خاصة تسليم أول وحدات سكنية فيها قامت الدولة بتنفيذها بشكل كامل في 2021، كما يوثق التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدولة عند شروعها في تنفيذ المشروع.

وواصل: "يوثق الكتاب أيضًا آليات عمليات التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، بعنوان "مخطط الجمهورية الجديدة"، كما يرصد مراحل إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وكيف واجه هذا المخطط من تحديات منذ تم إعداده في عام 2009".

محمد ابراهيم عاصمة الخلود وزارة الإسكان العاصمة الإدارية يحكى أن القناة الأولى مصر المخطط الاستراتيجي القومي كتاب عاصمة الخلود

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