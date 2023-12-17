المجرزة الرابعة.. انتشال أكثر من 30 شهيدا تحت أنقاض المنازل في جباليا البلد

أفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، قبل قليل، بأنه تم انتشال أكثر من 30 شهيدا وأكثر من 100 مفقود تحت أنقاض المنازل الذي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتعد هذا المجزرة هى المجزرة الرابعة في جباليا البلد منذ صباح اليوم الأحد.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني كامل في شارع غزة القديم بجباليا البلد يعود لعائلتي البرش وعلوان ووجود عشرات الشهداء.

استمرار القصف الجوى على غزة واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشجاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحًا.

وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني انتشل نحو 40 شهيدًا وعددًا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

كما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الصحابة في مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، ارتقى نحو 60 شهيدًا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، كما أصيب عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.