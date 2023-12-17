الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خليل الحية: من يفكر فى إدارة غزة بعد حماس "واهم"

خليل الحية
خليل الحية

قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن اكثر ما يهم الحركة حاليًا هو وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفًا: "نريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة".

وأكد الحية، خلال تصريحات صحفية، على رغبة الحركة لتحقيق وحدة الصف بين أهالي في غزة والضفة، مضيفًا: "اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم".

تابع: "نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى"، لافتًا إلى أن  طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه.

أردف القيادي بحماس: "نحن كشعب فلسطيني أمام هجوم بربري ونازي وقاس في كل مكان من أرضنا"، مشددًا على أن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

كما نوه باحتياج غزة، يوميا مئات الشاحنات لإغاثة المدنيين المحاصرين حاليًا، مردفًا: "بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة".

الحية، قال ايضًا: "هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء، وخلال أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة"، لافتًا إلى الحديث عن فتح معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنه من خلاله لابد من إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا.

خليل الحية قطاع غزة المقاومة الفلسطينية حماس غزة قوات الاحتلال

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