الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: المساعدات التى تصل إلى غزة لا تلبى 10% من الاحتياجات

جريدة الدستور

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن المساعدات التي تصل إلى غزة "لا تلبي 10% من الاحتياجات".

وأضافت الجمعية أنه منذ 21 أكتوبر، دخلت إلى القطاع 4367 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح، 60% منها لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومضى الهلال الأحمر الفلسطيني في الدعوة إلى "استمرار دخول المساعدات غير المشروطة" إلى غزة حيث نزح أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نتيجة للهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع.

إلى ذلك، أدان البابا فرنسيس قتل إسرائيل لامرأتين مسيحيتين كانتا تلجآن إلى كنيسة في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب "الإرهاب" عبر الشريط.

وأشار فرنسيس في صلاته الأسبوعية إلى بيان حول حادثة وقعت يوم السبت، من قبل البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة.

وقالت البطريركية إن "قناصًا" من الجيش الإسرائيلي قتل المرأتين، اللتين أطلق عليهما البابا اسم ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، أثناء سيرهما إلى دير للراهبات في مجمع رعية العائلة المقدسة، بحسب الجارديان.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية الآخرين.

وقال فرنسيس: "ما زلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومؤلمة للغاية من غزة، المدنيون العزل هم أهداف التفجيرات وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع أبرشية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى أو معوقون وراهبات".

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