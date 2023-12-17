الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار القصف الجوى على غزة واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من  قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشجاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحًا.

وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني انتشل نحو 40 شهيدًا وعددًا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

كما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الصحابة في مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، ارتقى نحو 60 شهيدًا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، كما أصيب عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.

وجنوب قطاع غزة، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس عن وصول 17 شهيدًا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديدًا الشرقية.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة.

الإحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني مدفعية الاحتلال غزة استشهاد

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: عودة شبكة الاتصالات فى غزة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس