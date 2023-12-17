استمرار القصف الجوى على غزة واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشجاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحًا.

وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني انتشل نحو 40 شهيدًا وعددًا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

كما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الصحابة في مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، ارتقى نحو 60 شهيدًا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، كما أصيب عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.

وجنوب قطاع غزة، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس عن وصول 17 شهيدًا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديدًا الشرقية.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة.