الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تشهد اصطفاف شامل استعدادًا لقدوم فصل الشتاء

منال عوض، محافظ دمياط
منال عوض، محافظ دمياط

شهدت د. منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، اصطفاف المعدات الفنية والهندسية التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، كما ضم الاصطفاف معدات الجهات الخدمية "شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة المركزية للرى وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والإسعاف" وأيضًا معدات هيئة ميناء دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حيث تمت مراجعة كل الإمكانات والمعدات من قبل اللجنة المشكلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية التى تضم أعضاء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية وذلك لمجابهة الأزمات والطوارئ.

وخلال الاصطفاف، قام ممثلو الجهات باستعراض كل الإمكانات الخاصة بكل جهة وخطة تمركز المعدات للتعامل مع الأزمات، وكذا حصر كل الاحتياجات لتحقيق التعامل الأمثل مع أى تداعيات محتملة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الاصطفاف يهدف إلى متابعة جاهزية المعدات واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل المحافظات بالاستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية للمعدات واستعادة كفاءتها، لافتة إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار استراتيجية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أي أزمات وطوارئ، وأيضًا التعامل مع موجات الطقس السيئ ورفع تراكمات مياه الأمطار.

ووجهت د. منال عوض بضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة ورفع كفاءة المعدات بشكل دورى والتأكد من جاهزيتها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك المعدات، موجهة أيضًا بضرورة وضع خطة محددة لمجابهة الأزمات وآلية التعامل مع أى تداعيات محتملة.

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف على مدى استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهة الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الأمطار أثناء فصل الشتاء، بحضور محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض إسعاف دمياط الأزمات

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس