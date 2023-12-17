محافظ دمياط تشهد اصطفاف شامل استعدادًا لقدوم فصل الشتاء

شهدت د. منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، اصطفاف المعدات الفنية والهندسية التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، كما ضم الاصطفاف معدات الجهات الخدمية "شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة المركزية للرى وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والإسعاف" وأيضًا معدات هيئة ميناء دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حيث تمت مراجعة كل الإمكانات والمعدات من قبل اللجنة المشكلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية التى تضم أعضاء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية وذلك لمجابهة الأزمات والطوارئ.

وخلال الاصطفاف، قام ممثلو الجهات باستعراض كل الإمكانات الخاصة بكل جهة وخطة تمركز المعدات للتعامل مع الأزمات، وكذا حصر كل الاحتياجات لتحقيق التعامل الأمثل مع أى تداعيات محتملة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الاصطفاف يهدف إلى متابعة جاهزية المعدات واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل المحافظات بالاستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية للمعدات واستعادة كفاءتها، لافتة إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار استراتيجية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أي أزمات وطوارئ، وأيضًا التعامل مع موجات الطقس السيئ ورفع تراكمات مياه الأمطار.

ووجهت د. منال عوض بضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة ورفع كفاءة المعدات بشكل دورى والتأكد من جاهزيتها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك المعدات، موجهة أيضًا بضرورة وضع خطة محددة لمجابهة الأزمات وآلية التعامل مع أى تداعيات محتملة.

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف على مدى استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهة الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الأمطار أثناء فصل الشتاء، بحضور محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة.