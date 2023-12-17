الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيسً مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة.

جاء ذلك بحضور د.حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا إن اللقاء يأتى في إطار حرص محافظة قنا على تقديم خدمة متميزة للمستثمرين بالمناطق الصناعية داخل المحافظة من خلال الاستجابة السريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى، لتسهيل تصدير منتجاتهم.

أضاف عبد الباقي أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، يولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال فى الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

أوضح اللواء محمد عبدالرحيم، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، شملت إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2" وإنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى، وتكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه، موضحا أنه  من المخطط للمحطة أن تستوعب نحو نصف مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا، إضافة إلى استقبال بضائع عامة تُقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ما يمثل نقلة نوعية لخدمة المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين "هو بنجع حمادى وكلاحين قفط"، إضافة للمنطقة الحرة العامة بقفط.

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