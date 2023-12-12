الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصعايدة في لجان الانتخابات الرئاسية بقنا: بالروح بالدم نفديك يا سيسي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استقبل أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، محافظ قنا اللواء أشرف غريب، بهتافات مدوية من أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا سيسي"، وذلك خلال جولته التفقدية للجنة مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية.

وخلال جولته، حرص محافظ قنا على تفقد سير العملية الانتخابية والاطمئنان على حسن سيرها، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، ووجه المحافظ التحية لأهالي نجع حمادي على حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتعبير عن حبهم لمصر.

وشهدت لجان الانتخابات في محافظة قنا، منذ الساعات الأولي لصباح اليوم، توافد واقبال كبير من المواطنين بمختلف فئاتهم على التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث الأيام.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حتى مساء اليوم الثلاثاء.

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