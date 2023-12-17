الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

%5.7 زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2022/ 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 17/ 12/ 2023، النشرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022/ 2023. 
ومن أهم المؤشرات ما يلي: 
 3٫7 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2022/ 2023 مقابل 3٫5 مليون طالب عام 2021/ 2022، بنسبة زيادة قدرها 5٫7%. 

الجامعات الحكومية والأزهر: 
• 2٫5 مليون طالب مقيدون بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66٫5% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022/ 2023)، مقابل 2٫4 مليون طالب عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 0.2%.
• بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة، منـها 289 كلية نظرية بها عدد 1٫8 مليون طالب بنسبة 72.6% من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4% من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر.
• 112٫4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022/ 2023).

الجامعات الخاصة والأهلية:
• 296٫9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والأهلية يمثلون 8% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022/ 2023) مقابل 228٫9 ألف طالب عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 29٫7%.
• بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوي على 379 كلية، منها 103 كليات نظـرية بعدد 66٫9 ألف طالب بنسبة 22٫5% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77٫5% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.
• 14٫4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2022/ 2023).

المعاهد العليا الخاصة:
• بلغ عدد المعاهد 156 معهدا عاليا تضم 660.6 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17٫9% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022/ 2023) مقابل 571٫2 ألف طالب عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة قدرها 15٫7%. 
• 9٫4 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2022/ 2023).

الأكاديميات:
• بلغ عدد الأكاديميات 4 أكاديميات تضم 37.1 ألــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات، يمثلـون 1% من إجمالي طلاب التعلـيم العالــى عام (2022/ 2023)، مقابل 38٫2 ألف طالب عـام (2021/ 2022) بنسبة انخفاض قدرها 2٫6%.
• 2٫1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2022/ 2023).

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي/ خاص):
• بلغ عدد الطلاب199٫1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022/ 2023) مقابل 181٫4 ألف طالب عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 9٫8%.
• 2٫4 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام (2022/ 2023).

المعاهد المتنوعة الخاصة:
• بلغ عدد الطلاب 45٫3 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1٫2% من إجمالي طلاب التعليم العالى عام (2022/ 2023) مقابل 25٫8 ألف طالب عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 75٫6%.
• 829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام (2022/ 2023).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعـليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة والأهلية

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