رغم انخفاض قيمتها الإجمالية.. "الإحصاء" يعلن قفزة فى صادرات 9 سلع خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها شهريًا، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 2.94 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 4.44 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 33.7%.

قفزة فى صادرات البترول

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، ارتفعت قيمة الصادرات من بترول خام لـ304 ملايين دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 167.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 81.3%، كما ارتفعت قيمة صادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة لـ113.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 85.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.

وتضاعفت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد لـ65.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 25.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 157.2%، فيما سجلت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 30.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 21.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.

ارتفاع صادرات بقول وألبان

وبلغت قيمة الصادرات من بقول جافة 29.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 27.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%، كذلك بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 28.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 27.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

سجلت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 23.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 18 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 28.9%، كما سجلت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 23.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 19 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 20.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 18.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.