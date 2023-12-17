الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضور جماهيرى كبير لـ"ماستر كلاس" النجمة يسرا بمهرجان الجونة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن وصناع السينما على حضور ماستر كلاس النجمة يسرا المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

 

 

 الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي


وتحكي يسرا خلال اللقاء الكثير من التفاصيل عن حياتها الفنية ومشوارها الطويل الذي صنعته في السينما والتليفزيون وتدير الندوة المنتجة ماريان خوري.

 


وتواجد طاقم عمل المهرجان في اللقاء ومنهم عمرو منسي وهاني زادة  وغيرهم بالإضافة إلى حضور المخرج مروان حامد والمطرب أبو وإيناس الدغيدي وعدد من الصناع والنجوم.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة يسرا بمهرجان الجونة يسرا الجونة الجمهور

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