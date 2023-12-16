السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مروان حامد: المونتاج أهم مرحلة في صناعة الفيلم

ماستر كلاس مروان
ماستر كلاس مروان حامد

قال المخرج مروان حامد، إن صناعة الفيلم تمر بعدة مراحل أهمها المونتاج بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه بعد التصوير يشاهد الفيلم بصورة أولية ويتابع التقطيع الأولي في المونتاج ليبدأ تركيب مشاهد العمل، وأحيانًا يخرج العمل من المونتاج أفضل من أي تصور آخر.

وأضاف خلال حديثه بالـ"ماستر كلاس" الخاص به في مهرجان الجونة السينمائي: "انت خارج من التصوير محتاج رأي تاني فاهم، ودائمًا عندي هاجس من أيام ما كنت طالب في المعهد هل الفيلم هيركب ولا لأ".

ومنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج المصري مروان حامد، وسلمتها له الفنانة يسرا. 
مسيرة مروان حامد

وتمتد مسيرة مروان حامد، الفنية لأكثر من 20 عامًا، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس.

ولاقى الفيلم نجاحًا باهرًا، فائزًا بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

تنوّعت أعمال مروان حامد لتشمل أنواعًا سينمائية مختلفة، فقدّم الدراما النفسية في "الأصليين" (2017) الذي فاز بعدد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج في الدورة الـ38 من مهرجان فانتاسبورتو السينمائي الدولي (البرتغال)، وقّدم أيضًا الجريمة والغموض في "تراب الماس" (2018).

عمل حامد مع مجموعة كبيرة من النجوم المصريين، وعلى رأسهم محمود عبد العزيز، في فيلم "إبراهيم الأبيض" (2009)، والذي قدّم فيه الأكشن وعالم الجريمة في الأحياء الشعبية، عُرض الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان مونتريال للسينما العالمية.

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