برلمانى: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب "الوفد"، أهمية التصنيع الزراعي في مصر من أجل إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعي تساهم في زيادة نسبة التصدير للخارج وتوفير فرص العمل، بجانب تقليل فاقد الإنتاج الزراعي، موضحًا أن التصنيع يُعد إحدى المراحل التسويقية المهمة التي تُكسب المنتج منفعة شكلية أو زمنية تنتج عنها زيادة القيمة المضافة له.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التصنيع الزراعي يعمل على زيادة الدخل الزراعي، وإتاحة فرص عمل خاصة فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات، والتي تسعى الدولة إلى زيادتها لـ100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بجانب خفض العجز في الميزان التجاري، موضحًا أن قطاع الصناعات الغذائية الزراعية يسهم بنسبة تقترب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

المساهمة بـ25% في قوة العمل بالصناعة

وأشار "الجندي" إلى أن قطاع التصنيع الزراعي يمثل ثالث قطاعات الإنتاج الصناعي، من حيث مؤشر القيمة المضافة، حيث يسهم بحوالي 25% فى قوة العمل بالصناعة، كما يسهم التصنيع الزراعي في رفع وعي المزارعين، وتعريفهم بالسبل المُتاحة باستغلال أكبر نسبة متاحة من الناتج الكلي للمحصول لتحقيق قيمة مضافة له وتعظيم النواتج الاقتصادية المتحققة منه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التصنيع الصناعي يمثل استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصرية كإحدى أكبر الأسواق في المنطقة، خاصة مع تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية.

خفض فاقد الإنتاج الزراعي

ولفت "الجندى" إلى أن التصنيع الزراعي يسهم في خفض فاقد الإنتاج الزراعي في مصر من حيث الكم والكيف والقيمة خلال سائر حلقات سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج، مرورًا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، في ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة.