غرفة الصناعات الغذائية: تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى

قالت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقدم دعمًا فنيًا ودورات تدريبية وورش عمل لتوافق الموردين مع اشتراطات سلامة الغذاء ومع معايير التتبع للمحاصيل الزراعية التي تمثل الخامات الأولية للتصنيع الغذائي والتوعية بممارسات أعمال الشراء لتقليل الواردات ودعم سلاسل الإمداد المحلية من خلال اختيار المحاصيل والخامات عالية الجودة ودعم الاختبارات والتحاليل الخاصة بالمتبقيات، مشيرة إلى أن الغرفة وقعت بروتوكول مع المعمل المركزي للمتبقيات لتقديم خدمات الكشف عن المتبقيات في الأغذية والمواد الخام للأعضاء بتخفيض يصل إلى 35%.

وأضافت في بيان لها: كما تعمل الغرفة مع نحو 9 جهات مانحة على العديد من البرامج والمشروعات التنموية لدعم نمو قطاع التصنيع الغذائي وكذلك الزراعي لزيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية وتسريع تطوير ونمو الشركات والنفاذ للأسواق العالمية منها مشروعات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وأوضحت أن من أبرز البرامج والمشروعات التنموية، برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية ويهدف إلى تقديم الاستشارات المالية والقانونية وتطوير المنتجات والموارد البشرية والتسويق والتوزيع والتأهيل إلى التصدير، ومشروع مزارع إلى مزارع في مجال جودة وسلامة الغذاء والمقدم من جمعية لاند وليكس ثاني أكبر جمعية زراعية في العالم، والذي يختص بتبادل الخبرات بين الخبراء الأمريكيين ونظرائهم المصنعين وتقديم خدمات الدعم الفني وإنشاء نظام لسلامة وجودة الغذاء داخل المنشآت الغذائية كخطوة أساسية للتأهيل للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة وتعزيز فرص تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة وتدريب العاملين، ومشروع تطوير الأعمال الزراعية في الريف المصري ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في المصانع.

كما تشمل المشروعات والبرامج التنموية للغرفة مشروع خدمة كبار الخبراء الألمان، والذي يتيح التعاقد مع 20 ألف خبير ألماني في عدد 50 مجالًا صناعيًا متنوعًا، ومشروع النمو الخضري الشامل وبرنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء في مصر والذي يوفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق مبيعات أقل من 50 مليون يورو، وبرنامج الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب والتعليم الفني.

الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية تشارك بعدد من الأجنحة في معرض فوود أفريكا 2023 يضم شركات رائدات الأعمال وعددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية، ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- اليونيدو- كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.

كما تشارك الغرفة في العديد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض فوود أفريكا 2023 في كل مجالات الغذاء والحاصلات الزراعية والاقتصاد الأخضر وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ومستقبل التصدير بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين.

وتقام هذه الدورة بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل أحد معارض إنترباك العالمية، والذى يعقد للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض "تمور أفريكا" والمتخصص فى قطاع التمور، والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك استراتيجى، وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن، إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان.