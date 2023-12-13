5.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية المتوقعة بنهاية العام

قال هانى برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السودان جاء بالمركز الأول بين أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 426 مليون دولار وبنسبة نمو 165% وقيمة نمو 266 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليه المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 336 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وليبيا في المركز الثالث بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

وأضاف برزي، خلال كلمة في فعاليات افتتاح معرض “Food Africa” أمس 12 ديسمبر 2023، أنه احتلت فلسطين بقيمة 208 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أمريكا بقيمة 192 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 14%، الأردن بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 4%، العراق بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%، إيطاليا بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الإمارات بقيمة 119 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 116 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، هولندا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0.5%، الصين بقيمة 109 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، المغرب بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 52%، إسبانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 54%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023.

أعلى زيادة في الصادرات

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 208 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار.

البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار، وفى المركز الخامس عشر اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

زيادة الصادرات المصرية

ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورًا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، وجارى العمل على المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى كينيا خلال الفترة من 15 – 19 يناير 2023، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضى.

هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كل المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كل الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube، بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.