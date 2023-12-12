الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة الصناعات الغذائية: اهتمام دولي بالاستثمار في مصر في قطاع الصناعات الغذائية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في افتتاح فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا 2023" كشريك استراتيجي للمعرض للعام الثامن على التوالي الذي تنظمه شركة كونسبت خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وافتتح فعاليات المعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء كامل الوزير وزير النقل والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بمشاركة رؤساء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

معرض فوود افريكا 2023 

وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض فوود افريكا 2023 قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، سعداء بشراكتنا مع معرض فوود افريقيا منذ 2015 وعلى مدار 8 دورات متتالية، مشيرًا أن ما وصلت إليه المنتجات الغذائية حاليًا من تطور كبير في زيادة الصادرات وكجودة وشكل يعبر عن ما تم إنجازه في الفترة السابقة.

عمال "الصناعات الغذائية" يتوافدون على لجان الاقتراع بالمحافظات

وأكد أن تبعات التحديات التي تشهدها الصناعة محليا وإقليميا ودوليا ومنها مشاكل العملة الأجنبية يبين مدي أهمية وجود هذا المعرض وهو توجه سليم لزيادة الصادرات ورفع قدرتنا التنافسية في الخارج.

وأشار إلي التعاون الوثيق بين غرفة الصناعات الغذائية ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في حل كافة المشكلات التي تواجه استدامة الإنتاج ومنها إنهاء أزمة توافر السكر للمصانع.

استراتيجية شاملة لتطوير ونمو الصناعة

وأكد الجزايرلي، أن الغرفة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير ونمو الصناعة تهدف إلى رفع تنافسية القطاع من خلال العديد من البرامج بالشراكة مع الجهات الحكومية والتنموية الدولية في مجالات سلامة الغذاء والتمويل وبرامج مختلفة يتم تقديمها علي مستوي المحافظات، ساهمت بشكل كبير في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

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غرفة الصناعات الغذائية تُشارك في معرض "فوود افريكا 2023"

واشار أن في السنوات السابقة تضاعف عدد أعضاء الغرفة من 3 آلاف في 2015 إلي  22 الف عضو نتيجة ما أصدرته الحكومة من مبادرات وتيسيرات في التمويل وقانون التراخيص الصناعية حيث أصبح اصدار الرخص بالأخطار ومع أنشطة الغرفة وخدماتها في جميع المحافظات.

صادرات 9 مليار دولار

وكشف أن قطاعي التصنيع الغذائي والحاصلات الزراعية حققا صادرات 9 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهما من أكبر القطاعات المصدرة وهذا ما تستحقه مصر ويجب الاستمرار في التعاون المشترك للعمل علي تنمية أكثر، لافتًا أن قطاع الصناعات الغذائية حقق نموا في زيادة الصادرات بنحو 15%.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية لديه فرص واعدة للاستثمار والنمو في ظل الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر، لافتا إلى وجود اهتمام من الشركات الكويتية المشاركة في معرض فوود افريكا هذه العام لإقامة شراكات للتصنيع المشترك في مصر من أجل التصدير إلى أفريقيا.

ويشارك بجناح غرفة الصناعات الغذائية شركات رائدات الأعمال وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.

الجلسات النقاشية 

كما تشارك الغرفة في العديد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض فوود افريكا 2023 في كافة مجالات الغذاء والحاصلات الزراعية والاقتصاد الأخضر وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ومستقبل التصدير بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين.

وتقام هذه الدورة بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذى يعقد  للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان.

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الصناعات الغذائية فوود افريكا 2023 وزير التموين المهندس أشرف الجزايرلي الصادرات

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