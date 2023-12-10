عمال "الصناعات الغذائية" يتوافدون على لجان الاقتراع بالمحافظات

خرج عمال النقابة العامة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل الإدلاء بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

توفير وسائل نقل للعمال

وتيسيرًا على العمال للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية، جرى توفير وسائل لنقل العمال من وحدات الإنتاج إلى اللجان والعودة بهم مرة أخرى إلى المصانع والشركات، رافعين الأعلام ومرددين عبارة "تحيا مصر".

فتح باب الاقتراع

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: “عمالنا على مستوى 120 شركة ومصنع التابعين للنقابة يمثلون أكثر من 150 ألف عامل، ومنذ فتح باب الاقتراع وحتى الآن لم يتأخر عامل واحد من عمالنا بمواقع الإنتاج المختلفة عن تلبية النداء الوطني وتفعيل حق من حقوقه الدستورية والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومستمرين في حشد عمالنا للتصويت في انتخابات الرئاسة وفخور بكل عمال مصر علي الصورة الرائعة التي قدموها حتى الآن”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.