36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

استشهد 24 مواطنًا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 مواطنًا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وجنوبًا، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.

مستشفى كمال عدوان

من جانبها، قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد، واعتدى على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدًا جديًا على حياة الجرحى والمرضى، كما دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، مشيرة إلى أن 12 طفلًا ما زالوا موجودين داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.

وجنوبًا، استشهد نحو 5 مواطنين وأصيب العشرات خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة، وقصف مدفعي بشكل متواصل في محيط شرق الجامعة الإسلامية بخان يونس.

زوارق الاحتلال الحربية

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها ونيران رشاشاتها الثقيلة صوب بحر خان يونس ورفح.

وتواصل لليوم الثالث على التوالي الانقطاع الكامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة، وهي أطول فترة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 18800، والجرحى إلى 51 ألفًا، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.