الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقر حملة بوتين الانتخابية سيبدأ العمل نهاية الأسبوع

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مصدر مطلع على طريقة تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس الروسي  فلاديمير بوتين، إن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ العمل رسميًا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وربما بحلول السبت المقبل.

وقال المصدر إن الحملة انطلقت فعليًا بعد أن قررت مجموعة "مبادرة الناخبين" دعم الترشيح الذاتي لبوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، أن ما يسمى بمبادرة الناخبين رشحت بوتين بالإجماع كمرشح للانتخابات التي ستجرى في 17 مارس 2024.

وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في روسيا وأحد أعضاء مجموعة مبادرة الناخبين، في وقت سابق، إن مقر الحملة الانتخابية لبوتين سيتم إنشاؤه بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات ترشيحه الذاتي.

وقالت وكالات أنباء روسية إن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي بادروا بالتجمع، أمس، في موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحًا مستقلًا.

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حزب روسيا المتحدة

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك المسئول الكبير بحزب روسيا المتحدة قوله إن بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحًا عن حزب "روسيا المتحدة" الحاكم، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من الحزب بصفته مرشحًا مستقلًا.

ونقلت الوكالة أيضًا عن سيرغي ميرونوف السياسي الكبير بحزب روسيا العادلة، الذي يدعم بوتين قوله إن بوتين سيترشح بشكل مستقل وإنه سيجري جمع التوقيعات تأييدًا له.

وبالنسبة لبوتين (71 عامًا)، فإن الانتخابات مجرد إجراء رسمي يثق بالفوز فيه بدعم من الدولة والإعلام الرسمي وفي ظل عدم وجود أي تيار معارضة عامة.

فلاديمير بوتين تنظيم الحملة الانتخابية الناخبين روسيا أندريه تورتشاك روسيا المتحدة

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