الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

جريدة الدستور

تظاهر الآلاف في تل أبيب حول قتل الرهائن مع تعهد بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة، حيث تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة حرب إسرائيل في غزة أثناء الحداد على القتل العرضي لثلاثة رهائن إسرائيليين من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال متحدثًا في مؤتمر صحفي يوم السبت عن يوتام حايم وسامر الطلالقة وألون شامريز - الرهائن الثلاثة الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، إن وفاتهم "كسرت قلوب الأمة" لكنهم تعهدوا "بالاستمرار حتى النصر".

وقال نتنياهو: "إذا كان هناك شيء مختلف فقط.. كنا على وشك احتضانهم"، مضيفًا: "لكن لا يمكننا إعادة الساعة، سنتعلم الدروس".

بعد عمليات قتل الرهائن الثلاثة، تكشف التقارير الأولية التي ظهرت أن أحد الرهائن كان يحمل العلم الأبيض المؤقت.

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وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل على تأمين إصدار الرهائن الباقين الذين تحتفظ بهم حماس. وقال نتنياهو "الضغط العسكري فقط" حصل على إطلاق الرهائن خلال هدنة الشهر الماضي مع حماس.

في نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حادثة الأمس، وأضاف "هذه واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي عرفتها على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، انتقل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في تل أبيب في غضب وإحباط من تعامل الحكومة الإسرائيلية لأزمة الرهائن. وهتف الكثيرون "صفقة الآن!" في دعوات لاتفاق صفقة في أقرب وقت ممكن لإنقاذ الرهائن الباقين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابط إسرائيلي في معارك جنوب غزة، خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وكان قد أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس، عن أن قواته قتلت "ثلاث رهائن إسرائيليين" في غزة بعد أن اعتقدت خطأ أنهم يشكلون تهديدًا، وأعربت قواته المسلحة عن "الندم العميق" على الحادث الذي وصفه بـ"المأساوي" والذي أثار احتجاجات في تل أبيب.

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