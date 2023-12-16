السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إصابة ضابط إسرائيلي في معارك بجنوب غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابط إسرائيلي في معارك جنوب غزة، خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وكان قد أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن قواته قتلت "ثلاثة رهائن إسرائيليين" في غزة بعد أن اعتقدت خطأ أنهم يشكلون تهديدا، وأعربت قواته المسلحة عن "الندم العميق" على الحادث الذي وصفه بـ"المأساوي" والذي أثار احتجاجات في تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن يوتام حاييم وألون شامريز وسامر الطلالقة – وجميعهم في العشرينات من العمر – أصيبوا بالرصاص أثناء القتال في مدينة غزة، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

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