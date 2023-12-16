مايا مرسى لـ"الشاهد": الأم المصرية مفتاح الحد من الهجرة غير الشرعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: أننا عملنا على توعية المرأة في مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "كان للمرأة المصرية دور في التوعية بمبادرات مراكب النجاة مع وزارة الهجرة ومع الوزيرة نبيلة مكرم التي كانت وزيرة للهجرة سابقًا، وكان يتم تجميع السيدات والتحدث معهن مباشرة، وعمل التدريبات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة، والحوار مع المرأة المصرية في عدم تعرض الأبناء لمخاطر الهجرة غير الشرعية وأن يجدوا فرصة عمل مناسبة داخل بلدهم، وعدم وضعهم في قارب للموت، وكنا نرى استجابة من الأمهات، لأنهن بالفطرة لا يردن أن يفقدن أبناءهن ويردن أن يعشن حياة سوية، ومدخل التوعية في الأسرة والباب هو الأم، والأم المصرية هي مفتاح الحد من الهجرة غير الشرعية".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.