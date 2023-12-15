السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ"الشاهد": نائبات الإخوان ببرلمان 2012 طلبن منى الخروج من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 طلبن مني الخروج من كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "أتذكر أنني ذهبت إلى البرلمان كمسؤولة أممية، أدار الرجال الكراسي، رافضين الجلوس معنا، على الرغم من أنهم هم من عزمونا، معقبة: "كان هذا موقف خطير، ودلالة المشهد نفسه في غاية الرعب". 

وأوضحت أن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 كان لديهن الرغبة في إلغاء المجلس القومي للمرأة وتحويل رئاسته لمنصب استشاري. 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور مايا مرسي برنامج الشاهد اتفاقيات المرأة جماعة الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز برلمان 2012

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