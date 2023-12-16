أبرز الفاعليات الثقافية على مدار الأسبوع: مناقشة رواية "باب الوادي" وأمسية في حب سمير سيف

يشهد الأسبوع الجاري العديد من الندوات والفاعليات الثقافية والفنية بالمراكز الثقافية؛ من أبرزها مناقشة رواية "باب الوادي" للروائي الجزائري أحمد طيباوي، وأمسية غنائية وشعرية بنادي أدب آفاق أشتراكية، وتظل دائما "فلسطين في القلب" وهي أمسية شعرية غنائية بمركز الهناجر للفنون؛ وإلى أبرز الفاعليات الثقافية والفنية طوال هذا الأسبوع:

مناقشة "باب الوادي" لأحمد طيباوي بـ"الشروق"

تنظم دار الشروق ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "باب الوادي" للروائي الجزائري أحمد طيباوي، والحاصلة على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء غدً الأحد، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

أمسية غنائية وشعرية بنادي أدب “آفاق اشتراكية”

يشهد نادي أدب آفاق اشتراكية عقد أمسية شعرية وغنائية بمصاحبة الفنان الموسيقى فايد عبد العزيز ونخبة من الشعراء وذلك في الساعة السادسة من مساء غدً الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي.

"فلسطين في القلب" بـ"الهناجر"

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023م، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

"صاحب العالم" في ضيافة منتدى المستقبل للفكر

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر 2023، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

أمسية في حب المخرج الراحل سمير سيف بـ"الثقافة السينمائية"

يقيم مركز الثقافة السينمائية؛ التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر الأربعاء القادم أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل سمير سيف.

يتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير د.سمير فرج والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، وسوف يقوم د. حسين بكر بتكريم اسم الراحل سمير سيف ويعرض خلال الأمسية فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف.